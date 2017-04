Racketlon » Tournoi des 4 raquettes » : Léo Cucuel et Mayka Zima grands vainqueurs

S’il n’a jamais été organisé de rencontre comme celle-là, c’est que le racketlon est une discipline difficile puisqu’elle regroupe 4 sports de raquette. Les adversaires se rencontrent d’abord sur une partie de tennis de table pour ensuite enchaîner sur le Badminton puis le Squash et enfin, finir par le tennis. Chaque match d’une activité se joue en 21 points gagnants. Tous les points comptent, car ils sont tous comptabilisés pour le décompte de la rencontre.



Au final, pour cette première rencontre, chez les hommes, c’est Léo Cucuel qui s’est imposé face à Heve Kelley. Chez les féminines, c’est une belle finale entre les sœurs Zima qui s’est disputée… c’est finalement Mayka qui l’emporte face à Aysha.



Leo Cucuel,



« C’est génial, il y a beaucoup de monde ! Il y a eu pas mal spectateurs aussi qui sont venus faire un peu les curieux ! On voit que même si on fait des sports différents, on a tous un peu les mêmes envies et les mêmes attentes dans les sports de raquette. C’est super intéressant de pouvoir se mesurer aux meilleurs dans chaque sport »



Au-delà de la compétition en elle même, les athlètes, ce sont aussi inscrits pour découvrir d’autres sports de raquette qu’ils ne connaissaient pas forcément.



Lise Dean, Joueuse de Badminton



« A la base, je me suis inscrite surtout pour faire découvrir à mon fils tout les autres sports de raquette et j’en profite aussi pour m’essayer et découvrir d’autres disciplines. Finalement, c’est aussi difficile, mais c’est génial en même temps puisque les règles ne sont pas très différentes en fait… C’est surtout le poids de la raquette qui diffère ! C’est l’occasion aussi de s’échanger des conseils entre nous ».



Les organisateurs de cette première rencontre sont vraiment satisfait et les fédérations françaises n’ont pas hésité à saluer l’initiative de nos fédérations locales. A noter le nombre important de participants équivaut au nombre de participants à de grand tournois français… Le racketlon à donc très certainement de beaux jours devant lui.



