RSPF : l'Etat verse les 358 millions de Fcfp

PAPEETE, le 21 mars 2017. Le haut-commissaire annonce dans un communiqué que l'Etat va verser la dernière tranche de son financement pour l'année 2016 au régime de solidarité.



"Je vais faire procéder au versement du solde de la dotation annuelle 2016 correspondant à la contribution de l’Etat au budget du régime de solidarité de la Polynésie française, soit 358 millions de francs Pacifique (3 millions d’euros)", indique le haut-commissaire René Bidal dans un communiqué. "Ce versement qui vient d’être décidé par le gouvernement central intervient à la suite des réponses apportées par le Pays sur ces orientations dans le cadre de la réforme de la protection sociale généralisée ainsi que sur la foi des éléments techniques qui ont été fournis et que j’ai accompagnés auprès de la ministre des Outre-mer."



Le haut-commissaire rappelle que " l’Etat avait décidé, à l’issue de la réunion du comité de pilotage RSPF de décembre 2016, de ne verser que la première moitié de la seconde enveloppe annuelle, soit 358 millions de francs Pacifique au lieu de 716 millions attendus et avait annoncé qu’il procéderait au versement du solde qu’après l’obtention de précisions techniques complémentaires, ce qui a été fait."



René Bidal note que "L’entrée en vigueur de la convention 2015-2017 a donc permis, d’ores et déjà, le versement des deux contributions de l’Etat pour les années 2015 et 2016, pour un total de 1,432 milliard de francs Pacifique".