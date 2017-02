Qui sont les candidates à Miss Marquises ?

PAPEETE, le 28 février 2017 - Sept jeunes femmes, un titre et de nombreux mois de préparation et une question, qui sera la prochaine miss Marquises ?



L'archipel des Marquises n'avait pas eu de miss depuis 2011, à la demande de la communauté de commune (CODIM) le concours a revu le jour afin de promouvoir la beauté et la culture marquisienne. le 15 février, les sept candidates au titre de Miss Marquises se sont présentées au jury du concours ainsi qu'aux partenaires de l'événement.