Qui rallie qui au deuxième tour ?

Tearii Alpha, représentant de Les Républicains

"Ce ticket Fillon que nous avons eu à gérer depuis le mois de janvier était un choix difficile, mais nous avons estimé que ce choix était cohérent par rapport à notre positionnement à droite, et donc nous avons soutenu François Fillon contre vents et marées en Polynésie, et le résultat est bon. Donc bien sûr qu'arriver en tête en Polynésie est une satisfaction pour le Tapura Huiraatira. Nous allons maintenant regarder les résultats de chaque bureau et travailler commune par commune pour les prochaines élections. Mais maintenir la Polynésie dans ce respect de notre autonomie et de ce lien républicain était important pour le Tapura Huiraatira, et merci aux électeurs.

Ensuite François Fillon n'a pas réussi à se maintenir au deuxième tour, nous l'avons anticipé et nous allons demain, en conseil politique, soutenir Emmanuel Macron, mais je laisserai le soin au conseil politique de confirmer cette décision. Ce n'est pas pour faire barrage à Marine Le Pen, qui n'est pas notre ennemi public. Nous combattons son projet en Polynésie, ce projet de Pays associé n'est pas celui que nous souhaitons pour la Polynésie, nous voulons défendre l'autonomie dans la République. Nous allons farouchement nous battre pour ce deuxième tour. Et Édouard Fritch, à travers ce mandat réussi avec François Hollande, a démontré que quel que soit le président et quel que soit le gouvernement, c'est l'État que nous devons respecter et nous devons consolider nos relations avec la France, intelligemment."