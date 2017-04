Que proposent Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour le fenua ?

Au sujet de l'autonomie, Marine Le Pen note qu'elle "doit être renforcée et étendue, pour autant que l'Etat conserve ses attributions fondamentales". Pour la candidate, la "notion de pays associé au sein de la France (…) n'est pas un tabou." "Cette évolution statutaire donnerait notamment à la collectivité la compétence pour délivrer des visas touristiques et économiques spécifiques", met-elle en avant.

La candidate du Front national compte aussi mettre en place un "grand ministère de l'Outre-mer".

Au sujet de la santé, Marien Le Pen note : "Il est scandaleux que les Polynésiens reçoivent de la France, par personne, une contribution à leur santé inférieure à celle des étrangers en situation irrégulière ! L’inscription de la préférence nationale dans la Constitution devrait permettre de réorienter des sommes retirées de la contribution à la santé des étrangers vers celle des Polynésiens." Elle indique que "L’État reprendra sa place dans le financement du régime de solidarité territorial".

Au sujet de l'électricité, elle annonce "la mise en place d’une Contribution au service public de l’électricité (CSPE), la Polynésie française devra bénéficier des avantages des dernières technologies en énergies renouvelables, et de ce fait, favoriser par de la défiscalisation, l’implantation en Polynésie française de sociétés françaises en recherche et développement".

Concernant l'Education, elle note que "l’État doit reprendre sa place dans le financement de la construction des établissements scolaires". Elle prévoit ainsi de "rétablir la dotation à 1,8 milliard Fcfp par an afin que la jeunesse de Polynésie française puisse pouvoir étudier dans des conditions matérielles similaires à celles des autres Français du territoire national."

Elle prévoit aussi "l’installation en Polynésie française d’une Université Internationale de la Mer".

En déplacement à La Réunion en novembre, Marine Le Pen avait également annoncé qu’elle supprimerait à terme la surrémunération des fonctionnaires.



Soutiens :

Eric Minardi, président de Te Nati FNP, et le Tahoera'a Huira'atira soutiennent Marine Le Pen.