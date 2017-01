Quatre voleurs de scooters interpellés en flagrant délit

PAPEETE, le 18 janvier 2017 - Deux d'entre eux avaient attiré l'attention d'une patrouille de nuit de la DSP, mardi, parce qu'ils circulaient sur un engin sans plaque d'immatriculation.



Pendant que les braves gens dorment, la police veille. Mardi vers 1 h du matin, une patrouille de nuit de la direction de la Sécurité publique (DSP) a procédé au contrôle d'un deux roues suspect avec deux individus à bord, en face de l'ancien hôpital Mamao à Papeete. L'engin se déplaçait dans l'obscurité, sans plaque d'immatriculation, mais il en aurait fallu bien plus pour prendre à défaut l'acuité visuelle des fonctionnaires.



Après quelques questions, et ne pouvant justifier de la propriété du scooter, le passager allait finir par raconter l'avoir acheté 15 000 francs au coin de la rue. Un peu court jeune homme : la pince-monseigneur que les deux copains trimbalaient avec eux allait sceller leur sort. Les pressant d'avouer qu'un tel outil ne leur avait certainement pas servi à casser des cacahuètes, les policiers obtiendront des confessions spontanées.



Le duo allait même leur préciser qu'il venait de voler un deuxième engin un quart d'heure plus tôt avec la complicité de deux autres petits filous. Les quatre voleurs de deux roues ont fini en garde à vue et seront prochainement convoqués en justice.