Quatre alpinistes retrouvés morts sur l'Everest

Katmandou, Népal | AFP | mercredi 23/05/2017 -Les corps de quatre alpinistes ont été découverts dans une tente sur l'Everest, a annoncé mercredi une société organisant des ascensions, ce qui porte à dix le nombre de morts cette saison sur le "Toit du monde".

Plusieurs experts ont récemment dénoncé les expéditions à prix cassé mises en place par des sociétés manquant d'expérience et mettant de fait en jeu la sécurité de leurs clients.

Les quatre corps ont été découverts mardi au camp IV, situé à 7.950 mètres, par des secouristes partis rechercher le corps de l'alpiniste slovaque Vladimir Strba décédé dimanche.

"Nos secouristes ont trouvé les corps des quatre alpinistes dans une tente au camp IV hier. Nous ne savons pas encore qui ils sont ni comment ils sont morts", a déclaré Mingma Sherpa, directeur de Seven Summit Trek, une agence basée à Katmandou.

Des médias locaux rapportent que les corps sont ceux de deux alpinistes étrangers et de deux guides.

L'agent de liaison du gouvernement népalais au camp de base de l'Everest n'a pas pu être joint dans l'immédiat.

Le "Toit du monde" a été balayé mardi par des vents violents qui ont contraint de nombreux alpinistes à renoncer à leurs tentatives.

Le spécialiste américain de l'Everest Alan Arnette a affirmé sur son blog que les quatre avaient vraisemblablement été empoisonnés au monoxyde de carbone en utilisant leurs réchauds dans leur tente, ce qui témoignerait d'une inexpérience crasse.

- 'Totalement irresponsable' -

"Ce n'est pas seulement triste, c'est totalement irresponsable. Mourir d'une intoxication au monoxyde de carbone implique de ne pas respecter les règles de base du camping", écrit l'alpiniste blogueur.

"Les étrangers paient les +guides+ pour s'occuper d'eux. Je promeus l'autosuffisance, et j'avance que les +grimpeurs+ auraient dû avoir de meilleures connaissances et que ces soi-disant +guides+ sherpas n'ont pas fait leur travail", ajoute-t-il.

Ces dernières années, de nombreuses sociétés basées à Katmandou se sont mises à casser les prix demandés par leurs concurrentes étrangères qui ont traditionnellement dominé le marché des expéditions.

Tim Mosedale, qui totalise six ascensions, fait un constat similaire.

"Il y a eu une énorme dilution de l'expérience des employés, en même temps qu'une forte augmentation de prestataires d'expéditions faiblement expérimentés", a-t-il récemment déclaré sur son compte Facebook. "L'équation est inquiétante quand on y ajoute la baisse d'expérience des clients".

Le Népal a émis cette saison un nombre record de 373 permis pour gravir le toit du monde. Dans le même temps, 136 ont été accordés côté tibétain pour grimper la face Nord de l'Everest.

- Ueli Steck en avril -

Quatre autres grimpeurs sont morts ce week-end sur l'Everest, parmi lesquels Vladimir Strba et le médecin américain Roland Yearwood.

Tous deux se trouvaient au-dessus des 8.000 mètres, soit dans la "zone de la mort" -ce secteur où l'altitude et le manque d'oxygène aggravent les risques associés au mal aigü des montagnes (MAM), détériorant le fonctionnement des organes.

Le corps de l'alpiniste indien Ravi Kumar, 27 ans, a été retrouvé lundi, deux jours après qu'il eut atteint le sommet qui culmine à 8.848 mètres et que le contact avec lui eut été perdu. Une opération est en cours pour récupérer la dépouille.

Un Australien est par ailleurs décédé dimanche sur le versant tibétain.

Fin avril, l'alpiniste suisse Ueli Steck est mort lors d'une escalade sur le mont Nuptse, face à l'Everest, lorsqu'il a glissé et chuté de plus de 1.000 mètres.

Un Népalais de 85 ans, Min Bahadur Sherchan, qui tentait de récupérer son titre de grimpeur le plus âgé à conquérir l'Everest, est par ailleurs décédé début mai dans un camp de base.

Plus de 382 alpinistes sont parvenus depuis le début de la saison à atteindre le sommet par le versant Sud, et environ 120 autres l'ont fait depuis le versant tibétain.

De nombreux autres attendent quant à eux de s'élancer avant l'arrivée de la mousson, début juin, qui marquera la fin de la courte saison printanière d'alpinisme.

En 2016, cinq alpinistes étaient morts sur l'Everest. Au total, 640 personnes sont parvenues au sommet.

Le 25 avril 2015, une avalanche provoquée par le séisme au Népal s'était abattue sur le camp de base de l'Everest, faisant 18 morts.