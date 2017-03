Quand le mythe s’effrite…

PAPEETE, le 6 mars 2017 - Première femme à écrire un roman en Polynésie, Chantal T. Spitz signe L’Île des rêves écrasés en 1991, réédité en 2003 par les éditions Au vent des îles. Salué comme un « événement » à une époque de renaissance culturelle, ce premier roman est un véritable pavé lancé dans les eaux turquoise des représentations polynésiennes, avec un style littéraire viscéral. Et écrit dans une encre noire de colère…



Avec son écriture au rythme inspiré par l’oralité, Chantal T. Spitz révèle un roman où s’exprime une langue poétique, réflexive, imprégnée de mots tahitiens, dans un français au souffle puissant. Si son écriture a la réputation d’être corrosive, c’est pourtant à une complexe et subtile histoire d’amour que nous convie l’auteur. Et qui, tel un pied de nez à Gauguin, tente d’apporter des éclairages au triptyque " D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? ".



" Nous nous sommes alors soumis à ces frères étrangers, lointaines branches ballotées pendant des mois sur cet océan qu’ils ne comprenaient pas, échoués par hasard sur nos rivages et qui prenaient racine sur la terre ma’ohi. "



Un roman à la croisée des cultures



Comme le souligne Jean-Marius Raapoto dans sa préface de L’Île des rêves écrasés, Chantal T. Spitz s’évertue à sensibiliser les consciences polynésiennes à travers l’écriture " afin de permettre au monde d’hier de se rapprocher de celui de demain ", tout en rappelant " qu’une néo-culture née du syncrétisme des valeurs de la tradition et de la modernité " est bien le seul échappatoire à la question cruciale qu’est la définition de l’identité polynésienne contemporaine. Ce qui suscita d’ailleurs une polémique virulente à l’encontre de l’auteur lors de la parution initiale du livre.



" La douleur de Ta’aroa est aujourd’hui notre douleur, Peuple de ma Terre, Peuple de mes entrailles, Peuple ma’ohi, Ma’ohi d’aujourd’hui. Voici que je ne vous connais pas. "



Fille adultérine de l’anglais Charles Williams et de Toofa, Emere passe une enfance à deux vitesses, entre deux cultures. En tant que métisse, elle porte le fardeau des erreurs de sa mère sur la conscience, elle qui a transgressé la loi du peuple, elle qui a aimé l’envahisseur. Et bafouée la loi de la terre, sacrée, fondamentale. C’est pourquoi, lorsqu’elle s’éprend et décide de vivre avec Tematua, fils de Ruahine l’île sacrée, une possible réconciliation pointe entre les cultures qui s’enrichissent mutuellement.



De leur union naissent plusieurs enfants, Eritapeta, Terii et Tetiare, qui seront à leur tour tiraillés par les aléas de l’amour, le désir ardent et les porosités interculturelles qui bousculent les équilibres établis. Et lorsque des problèmes terriens se rajoutent aux péripéties sentimentales, "la symphonie des lendemains qui chantent étouffe l’écho du maintenant qui s’étire "…



Une référence incontournable



Si les propos de Chantal T. Spitz semblaient radicaux il y a vingt-cinq ans, le mouvement de renouveau culturel n’a pas cessé de souffler sur la société polynésienne, prenant un tournant d’autant plus engagé depuis quelques années. L’Île des rêves écrasés retrouve donc un nouveau souffle, encore plus d’actualité aujourd’hui. Ou du moins, plus socialement accepté et reconnu. Un livre où le lyrisme vient supplanter la prose quand elle est insuffisante pour transcrire les sentiments ou l’expression de l’âme polynésienne, pétrie de mythes célestes et de revendications identitaires puissantes.



" Comme l’a pressenti Tematua avec l’intelligence de son cœur, le temps s’emballe, bouleversant les esprits, installant insidieusement dans les cœurs la honte du monde ma’ohi et l’administration des pâles reflets du monde de l’étranger. "



Chantal T. Spitz signe donc une saga familiale sur plusieurs générations, où l’amour l’emporte malgré les transgressions, signe que le syncrétisme entre les cultures est finalement, peut-être, possible…