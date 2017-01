Qualif. Coupe du Monde U17 : Présentation de la ligne d’attaque des Tama Ura !

Ce tournoi qualificatif de la zone Océanie se déroulera à Tahiti du 11 au 24 février 2017 dans les stades de Pater et de Mahina. 8 équipes (Nouvelle Zélande, Nouvelle Calédonie, Fiji, Solomon, Vanuatu, Samoa, PNG et Tahiti) seront réparties en 2 groupes et s’affronteront tous les soirs à 16h00 et 19h00.



Les « Tama Ura », la sélection Tahiti Nui U17 se prépare depuis le mois d’août pour mener les couleurs du Fenua le plus loin possible. SportsTahiti vous propose de découvrir cette jeune équipe en commençant par vous présenter les cinq attaquants.



Teraimanahiva Heitaa est un jeune attaquant de pointe qui évolue à Vénus, son club de coeur. Ce droitier d’1m82 pour 72 kg est un grand fan de Cristiano Ronaldo. Sa principal qualité en tant que footballeur est que lorsqu’il se fixe des objectifs, rien ne peut l’arrêter ! Par contre il est un peu trop tendre et doit être plus agressif dans le jeu. Il est prêt à 200% pour ce tournoi, et est heureux de faire partie de cette jeune équipe soudée !



Yann Vivi est un jeune attaquant gauche qui évolue dans le club de Tapuhute à Moorea.



Tutehau Tufariua est attaquant de pointe qui évolue au Taiarapu FC.



Kalahani Beaumert est un jeune attaquant droit qui évolue au club de Tefana. Ce droitier d’1m78 pour 65kg est un grand fan du Real de Madrid et du jeune Ousmane Dembélé. Son point fort, c’est sa vitesse, et il travaille son retour défensif et sa vision du jeu pour être un meilleur footballeur. Les principales valeurs qui lui tiennent à coeur sont le dépassement de soi et bien évidemment la victoire. C’est un honneur pour lui de jouer pour son île Tahiti et de porter son maillot. Il se sent « hyper prêt » pour cette compétition.



Nohoarii Garbutt est un jeune attaquant droit qui évolue au club de Aorai. Ce fan de Neymar joue au football depuis petit, mais n’évolue en club que depuis 3 ans. Ce joueur très rapide et habile de son pied droit, travaille son cardio pour être un meilleur footballeur. Il est très motivé pour le tournoi de qualification et souhaite allez le plus loin possible dans cette compétition.

Découvrez dès la semaine prochaine la présentation des milieux de terrains des jeunes Tama Ura.



