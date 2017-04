Qu'est-ce que le projet de cité flottante en Polynésie ?

PAPEETE, le 03 avril 2017 - Le vendredi 13 janvier, un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement polynésien et le Seasteading Institute concernant ue projet de cité flottante en Polynésie. Les études de faisabilité ont commencé. L'organisme prévoit de lancer son prototype à l'aube 2018.



En quoi consiste le projet d’île flottante en Polynésie française ?



Le projet consisterait à construire des plateformes flottantes dans un des lagons de la Polynésie française. L'institut propose son concept d'île flottante comme "réponse aux défis liés à la montée des eaux", " Nous espérons pouvoir aider à placer la Polynésie au centre des efforts internationaux entrepris pour mitiger les effets du réchauffement climatique, notamment en développant les technologies nécessaires au maintien des populations menacées par la montée des eaux aux Tuamotu et ailleurs" précise l'institut. Ainsi selon le seasteading Institute, "ces plateformes constitueraient aussi une base pour des habitations, des bureaux et des infrastructures diverses, afin d’encourager la formation de communautés dynamiques, et d’explorer de nouvelles manières de vivre ensemble. Parallèlement, nous souhaitons promouvoir l’innovation dans les technologies digitales et de la mer, en créant un pôle d’attractivité bénéficiant d’un cadre unique."

En soit, le but est de créer une Silicon Valley sur l'eau, des sortes de villes-états autonomes et autosuffisants.



Pourquoi la Polynésie française a-t-elle été retenue ?



Avant de penser à la Polynésie, le Seasteading Institute a envisagé d'autres pays. Au départ, le but était de monter le projet dans une zone maritime indépendante de tout Etat, cependant des problématiques juridiques et techniques ont obligé l'organisme et changer de stratégie et s'orienter vers une zone franche dans l'espace maritime d'un Pays. Ils ont tout d'abord tenté l'expérience au Honduras avant d'étudier la Polynésie. "L’Institut était en phase d’évaluation de pays d’accueil potentiels quand il a été invité par un polynésien à considérer la Polynésie française, eu égard aux nombreux atouts du fenua" indique l'institut.



Ainsi, selon l'institut, le Polynésie aurait été choisie du fait de sa "grande stabilité institutionnelle et état de droit moderne", ses infrastructures mais aussi de la présence d'un marché local développé pour les biens et services essentiels. Les liaisons aériennes et maritimes fréquentes et directes vers des métropoles importantes (Los Angeles, Oackland, Paris…), la présence d'une connectivité internet haut débit avec prévision de redondance et capacité accrue mais aussi d'un "large bassin de professionnels qualifiés, du secteur tertiaire et de la mer".



Néanmoins, si la Polynésie a été choisie, c'est surtout du fait de la structure de ses îles. La présence de lagons protégés par des barrières de corail, mais aussi les faibles risques sismiques, cyclonique et de tsunamis sont des atouts non négligeables pour des îles artificielles.



Combien va coûter le projet d’île flottante à la Polynésie française ?



Ce projet devrait être entièrement financé par des investissements privés. Ainsi, le gouvernement polynésien ne financera ni les études, ni la réalisation du projet. L'organisme indique par ailleurs qu'il ne fera pas appel au système de défiscalisation locale. L’Institut estime que le montant de l'investissement sera de l'ordre de 3,6 à 6 milliards CFP pour la phase pilote.



Quel sera le cadre réglementaire du projet ?



Comme le projet est conçu par des libertariens, une zone franche était pensée pour les îles flottantes. En effet, le Pays et l'institut vont élaborer un statut spécifique. Le projet d’île flottante devrait modifier le cadre traditionnel des zones économiques spéciales avec des dispositions spécifiquement conçues pour attirer les investisseurs en Polynésie française. "Les zones franches existent déjà un peu partout ailleurs et pour attirer des investissements significatifs et des partenaires innovants dans un marché francophone assez restreint et éloigné il nous faut innover, y compris sur le cadre législatif et les procédures administratives."



A quoi ressembleront ces îles flottantes ?



Pour l'instant il n'y a pas d'architecture concernant ce qui sera sur la plate-forme. Les images disponibles sur le site du Seasteading proviennent de réflexions ou d’études engagées avant le choix de la Polynésie française et ne représentent pas ce qui sera construit. Le projet Polynésien devrait comporter entre 2 et 3 plate-formes flottantes, hébergeant environ 30 personnes par plate-forme.



Est-ce que l’environnement sera protégé ?



C'est une des questions polémiques qui agite les réfractaires au projet. Selon l'institut "l’environnement est une préoccupation majeure du projet et nos architectes y sont très sensibles. Nos îles sont conçues pour avoir un impact négligeable sur l’environnement, utiliser les énergies renouvelables et pourraient même, selon certaines études préliminaires, conduire à une amélioration de l’écosystème sous certaines conditions. Nous prévoyons de former des partenariats pour la surveillance continue des fonds marins et pour partager le savoir acquis." Cependant les conséquences exactes que ce projet et cette construction flottante auront sur l'environnement sont encore inconnues. Par ailleurs, les porteurs du projet ne sont pas connus pour leur préoccupation de préserver l'environnement.



Que signifie le protocole d’accord signé avec le gouvernement ?



Le protocole signale la volonté du gouvernement et de l’institut de travailler ensemble. Courant 2017, l’institut va compléter puis présenter au gouvernement des études environnementales et économiques. Par la suite, le gouvernement et l'institut devraient travailler à l’élaboration d’un cadre législatif approprié pour le projet.



Quelles retombées pour la Polynésie française ?



Les avantages mis en avant au plan local sont la forte image à l’international que pourrait véhiculer ce projet innovant, l’ouverture de liens avec des sociétés et laboratoires qui pourraient s’implanter localement, générant des transferts technologiques ou encore la création d’emplois en phases de construction et d’exploitation.



Mais des concessions sont attendues de la part des promoteurs de ce projet : “Nous travaillons actuellement avec le gouvernement de la Polynésie française pour créer une zone économique spéciale, avec des points d’attache à terre et des surfaces en mer sur lesquelles nous établirons nos infrastructures flottantes pour y habiter et développer nos activités économiques", annonce l'organisme libertarien, " Les investissements significatifs qui seront entrepris pour la construction vont se répandre dans l’économie locale, et les entreprises et les résidents permettront de maintenir ou d’étendre l’emploi chez les fournisseurs et commerçants du pays." indique par ailleurs le Seasteading institute dont la liberté sans entrave réglementaire ni impôt est un principe de base. Et si tout se passe comme voulu : “Nous prévoyons d’adjoindre de nombreux autres modules à ce projet pilote, dans les années à venir, évoluant de manière organique pour devenir une ville, tandis que la technologie de ces habitations flottantes se répandra à travers la Polynésie, le Pacifique et dans le monde".