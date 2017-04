Qatargate : Reynald Temarii visé par le Parquet national financier

devrait focaliser son attention sur les protagonistes français de l’affaire liée à l’attribution des deux prochains Mondiaux. A savoir le Tahitien Reynald Temarii, ex-membre du comité exécutif de la Fifa (…) ; le Français Jérôme Valcke, ex-secrétaire général (2007-2015) de la Fédération internationale, radié dix ans et sous le coup d’une procédure pénale du parquet suisse pour des soupçons de gestion déloyale et d’autres délits ; et son compatriote Michel Platini, suspendu quatre ans

PAPEETE, 27 avril 2017 - Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour "corruption privée", "association de malfaiteurs", "trafic d’influence et recel de trafic d’influence" liée aux conditions d’attribution des Coupes du monde 2018 et 2022 par la Fifa. Trois français sont visés dont le Tahitien Raynald Temarii.Le parquet national financier (PNF) a ouvert cette enquête préliminaire courant 2016, dans le cadre d’une demande d’entraide pénale internationale avec la justice helvétique. Les investigations concernent l’attribution par la Fédération internationale de football (Fifa) des Coupes du monde de football 2018 et 2022, respectivement à la Russie et au Qatar. Selon une information publiée par le journal Le Monde jeudi et relayée le jour même par nos confrères de Radio 1, le PNF "". L’ancien président de la Fifa (1998-2015), Joseph Blatter 81 ans, aurait d’ailleurs été entendu comme témoin durant plusieurs heures, jeudi dernier, dans le cadre de cette enquête préliminaire, révèle Le Monde.Raynald Temarii a été suspendu en mai 2015 sur décision de la commission d'éthique de la Fifa, de "toute activité liée au football aux niveaux national et international pour une durée de huit ans" pour avoir accepté, en 2010, 305 640 euros (36,5 millions Fcfp) du Qatari Mohamed Ben Hammam afin de couvrir ses frais de procédure devant les instances disciplinaires de la Fifa.