Puromu Party : un point sur la circulation, l'accès et le stationnement

PAPEETE, le 20 octobre 2017 - Ce samedi a lieu la 4ème édition de la Puromu Party, à Papeete. La circulation sera modifiée à différents endroits de la ville.



Dans le cadre de la Papeete Puromu Party 4 e édition, prévue demain samedi 21 octobre 2017, la ville de Papeete rappelle que la circulation automobile sera fermée sur le Front de mer, entre le rond-point Chirac et celui de la base marine, à compter de 16 heures.



Les propriétaires des roulottes de la place Vaiete sont invités à rejoindre leur emplacement avant 17 heures, en empruntant l'avenue du Prince Hinoi.



Les accès, de même que ceux pour la gare maritime, seront filtrés par les services de police.



Les parkings de Pomare, de Tarahoi et de l'hôtel de ville de Papeete seront ouverts et gratuits pour l'occasion.