Punaauia prépare les fêtes de Noël

PAPEETE, le 4 décembre 2017 - Dans le cadre des festivités de fin d’année, la Ville de Punaauia prévoit de nombreuses animations pour fêter Noël. Opération "mon beau sapin", concert spirituel, corrida et marché de Noël, Ta'urua no Punaauia… petits et grands auront de quoi faire pour se mettre dans l'ambiance noël.



Les activités de Noël de la commune de Punaauia commencent dès le mercredi 6 décembre avec l'opération « MON BEAU SAPIN ». Les écoles de la Commune (maternelles, élémentaires, Collège et CJ) participeront au concours du plus beau sapin, qui consiste à ce que chaque établissement scolaire réalise son sapin et ses décorations selon un thème défini par la Commune. Cette année, le thème portera sur le « Noel autour du monde : une Humanité, plusieurs cultures ». Les écoles avaient rendez-vous le lundi 4 décembre 2017 dès 08h00 dans le hall de la mairie, pour y réaliser leur sapin qui sera évalué sur la créativité et l’originalité. Le mercredi 06 décembre 2017, de 08h00 à 11h00, les élèves offriront un spectacle de chants et danses dans le hall de la mairie. Cette prestation sera également prise en considération par le jury qui annoncera les résultats en fin de matinée. Chaque école sera récompensée pour les efforts fournis.



Ensuite, la commune organisera son traditionnel concert spirituel le jeudi 7 décembre. La ville réunit toutes les confessions religieuses pour organiser un concert en faveur de la population. Celui-ci se déroulera le jeudi 7 décembre 2017 à partir de 18h00 dans les jardins de la mairie. A cette occasion, et pour la première fois, la Ville met en place un concours d’édifices religieux qui seront exposés dans les jardins de l’hôtel de Ville, à partir du lundi 04 au 31 décembre 2017. Les résultats seront annoncés à l’issue du concert spirituel, le jeudi 07 décembre.



Et parce que le sport est bon pour la santé. La commune n'oublie pas d'ajouter un événement sportif aux festivités. Comme tous les ans, La corrida, organisée en partenariat avec la Fédération d’Athlétisme de Polynésie française, se déroulera le samedi 9 décembre 2017 à partir de 16h00 dans le lotissement Punavai Plaine. Deux courses sont prévues : une course sur une distance d’un kilomètre pour les jeunes, et la Corrida sur une distance de 4,5 km. En parallèle de ces courses, un marché de Noël est prévu, également à Punavai Plaine, avec la participation des commerçants du centre commercial Tamanu



Enfin, du 14 au 17 décembre 2017, la Ville de Punaauia et l’Association Hinemanea Project organisent un grand évènement culturel, intitulé « TA’URUA NO PUNAAUI » dans les jardins de l’hôtel de Ville. Des concours de chants et danses et des ateliers culturels sont prévus pendant ces 4 jours. Le dimanche 17 décembre 2017, aura lieu la soirée des lauréats à partir de 17h00, suivie d’un feu d’artifices.