Punaauia : le tunnel de la mairie fermé à la circulation

PUNAAUIA, le 10 février 2017 - Le tunnel de la mairie, à Punaauia, est bloqué. Les voitures sont obligés de passer par le rond-point pour poursuivre leur route.



La circulation est perturbée depuis près d'une heure au niveau de la mairie de Punaauia, dans les deux sens de la route. Des bouchons se sont formés dans le sens Papeete-Punaauia, entraînant de sérieux ralentissements.



En cause : le tunnel de la mairie qui est fermé à la circulation. En raison des pluies qui sont tombées, la pompe du tunnel se serait bloquée. Elle n'évacue plus l'eau correctement et le niveau de l'eau est monté. Par mesure de précautions, les autorités ont préféré fermer le pont en attendant de régulariser la situation. La Polynésienne des eaux est attendue sur place.



Pour l'heure, les voitures sont obligés d'emprunter le rond-point de la mairie pour poursuivre leur route.