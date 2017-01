Punaauia : la passerelle piétonne de Taina en place en septembre

Complexe hôtelier ou pas, la passerelle verra bien le jour. Elle permettra les échanges piétonniers entre l'extrémité des voies de circulation de la RT1 en toute sécurité. "Ce sera plus sécurisant. Elle pourra également être destinée aux groupes de population venant de l'axe côté mer désirant rejoindre la capitale, axe côté montagne, et vice et versa côté ouest de Tahiti. L'aménagement routier déjà réalisé sur la voie d'accès au lotissement Taina, côté Montagne, permettra aussi aux transports en commun de déposer les scolaires accédant aux équipements sportifs de la marina et notamment le bassin de natation du Pays" , précise le service de l'Équipement.



Le système à feu déjà en place au droit de la future passerelle restera. Il permettra de gérer les flux et pourra être emprunté par les personnes à mobilité réduite.



L'opération est financée à 80 % par l'État et 20 % par le Pays. Le montant des travaux s'élève à un peu plus de 152 millions de francs CFP. Démarrés il y a peu, ils devraient prendre fin en septembre prochain. Les piétons pourront enfin prendre de la hauteur.