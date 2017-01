Punaauia : employé au noir, le SDF s'était tué en chutant d'un cocotier

PAPEETE, le 10 janvier 2017 - Le jardinier, lui-même sans patente et qui lui avait sous-traité l'élagage de trois arbres dans une résidence de Punaauia, a été condamné ce mardi matin par le tribunal correctionnel à 6 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire. Et travail clandestin.





Mourir à 42 ans sur un chantier clandestin, pour ramener quelques milliers de francs pacifique et assurer sa subsistance. C'est le triste destin d'un sans domicile fixe de Papeete qui avait accepté, en janvier 2012, de réaliser pour le compte d'un jardinier lui-même hors la loi, le nettoyage de quelques têtes de cocotiers plantés aux abords de la résidence Le Coco's, à Punaauia.



Sans aucune formation préalable, ni équipements de sécurité, le malheureux qui était monté à la cime de l'arbre à l'ancienne, une corde entre chaque pied, avait dévissé de son perchoir en cherchant à s'agripper à une palme fanée qu'il venait de couper. Les gendarmes, appelés à la rescousse, ne pourront que constater son décès, dix mètres plus bas.



De la bière, "pour l'énergie"



" Je n'ai pas pensé que ça pourrait tourner au drame. Pour moi, s'il est tombé, c'est aussi à cause de l'effet magique d'une pierre qu'il avait déplacé au bas du cocotier pour y prendre appui avant de grimper ", avait déclaré à l'époque aux enquêteurs le jardinier "employeur", incrédule, se réfugiant derrière une pointe de mysticisme pour éluder sa responsabilité. Pas très expressif devant les juges du tribunal correctionnel ce matin, le sexagénaire a sobrement déclaré qu'il se rangerait à leur analyse du dossier et qu'il accepterait leur décision. Jamais condamné de sa vie, ce petit bonhomme de 63 ans aux cheveux courts et grisonnants, lunettes de soleil sur le front, a finalement écopé ce mardi matin de 6 mois de prison avec sursis.



Évoquant brièvement les faits, le tribunal a rappelé que le matin du drame, et selon les résultats des analyses toxicologiques post-mortem, la victime avait déjà 2,4 grammes d'alcool par litre de sang. Ce qui n'avait pas empêché le prévenu de lui proposer de la bière achetée au magasin du coin avant qu'il ne se mette au travail. Aux enquêteurs qui lui demanderont pourquoi l'avoir incité à boire et à monter à l'arbre sans filet alors qu'il était déjà visiblement ivre, le jardinier avait eu cette réponse surprenante : " Pour lui donner de l'énergie ".



Cinq ans après les faits, l'ouvrier agricole a assuré à la barre qu'il aurait proposé au malheureux d'utiliser des crochets pour grimper en haut du tronc, mais que celui-ci aurait refusé. " C'est une triste affaire, une vie qui s'en est allée et une famille en deuil à cause de quelqu'un qui s'est affranchi des règles élémentaires de sécurité et du droit du travail pour gagner de l'argent en faisant travailler les autres ", a déploré le représentant du ministère public dans son réquisitoire.



Le jardinier devait empocher 27 000 francs pour nettoyer trois cocotiers, il en avait promis 15 000 à la victime et à un second SDF pour faire le job à sa place.