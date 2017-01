Projet d’île flottante : Jean-Christophe Buissou signe un accord avec le Seasteading Institute pour des études

PAPEETE, le 14 janvier 2017- Le ministre Jean-Christophe Bouissou, représentant la Polynésie française, a signé, vendredi, à San Francisco, aux Etats-Unis, un protocole d’accord avec le Seasteading Institute portant sur un projet innovant d’île flottante.





La signature s'est tenue en présence de Randy Hencken, directeur exécutif au Seasteading Institute, devant un public composé de personnalités, d’investisseurs de la Silicon valley, et de médias américains. Ce protocole va permettre la mise en œuvre d’études de faisabilité d’un tel projet, et ce sans que la Polynésie française n’ait à investir des fonds publics pour cette opération.



Les études porteront sur les aspects juridiques, fiscaux, techniques et environnementaux. La géographie de la Polynésie française, notamment, est un atout précieux qui a conduit le Seasteading Institute à choisir nos îles pour son projet.



L’institut signataire du protocole est particulièrement à la pointe pour ce concept d’île flottante, en passe de devenir une réalité, dans un futur proche, au fur et à mesure que la recherche et les technologies progressent.



Le Seasteading Institute, en relation avec de nombreuses entreprises de haute technologie de la Silicon valley, près de San Francisco, souligne le fait que son projet est respectueux de l’environnement puisqu’il fera appel en particulier aux énergies renouvelables. La Polynésie entend ainsi accompagner une telle démarche, dans une vision dynamique et innovante, susceptible de générer des retombées économiques importantes.