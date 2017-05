Projet "Mata Ora no Tetiaroa" : 14 classes en compétition

LES THÉMATIQUES PROPOSÉES



Pour les élèves de CM1, CM2 et 6ème :

- Culture et traditions : famille Pomare, la commune de Arue et Tetiaroa, culture et traditions, les arts de Tetiaroa, les légendes, archéologie (marae), Marlon Brando...

- Faune et flore terrestre : la cocoteraie, les plantes endémiques (fleurs, arbres, fougères…), les plantes introduites, le ofai (petit flamboyant), les oiseaux, etc.

- Faune et flore marine : la tortue marine, l’hippocampe, la raie, le requin, le poisson os, le crabe, les algues, le kaveu…)

- Histoire et Géographie : volcans, formation des îles, les premières migrations…

- Développement durable : énergies renouvelables (coprah, océan, etc.), écotourisme, programmes de recherche (suivis des sites de ponte de tortues marines, projet sur les moustiques, apiculture…).



Pour les élèves de 5ème à 3ème :

- Culture et traditions: légendes, famille Pomare, marae, tatouages, fresques, sculptures, les arts et Tetiaroa...

- Géologie, Géographie: situation, volcans, formation des îles...

- Faune et flore terrestre: kaveu, bernard l’hermite, oiseaux, plantes médicinales, plantes ornementales, plantes endémiques, le cocotier...

- Faune et flore marine: tortues marines, crabes, hippocampes, les raies, les poissons os, les algues.

- Histoire : migrations, la commune de Arue et Tetiaroa, l’arrivée de Marlon Brando, la famille Pomare…

- Développement durable : énergies renouvelables – écotourisme - programmes de recherche - (suivis des sites de ponte, moustiques, apiculture…).