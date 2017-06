Projet « Le Village Tahitien » : le Vice-Président s’entretient avec la direction de la Caisse des Dépôts et Consignations

PAPEETE, le 14 juin 2017 - Lors de son déplacement à Paris, Teva Rohfritsch a rencontrer plusieurs membres de la Direction de la Caisse des Dépots et Consignation (CDC).



Le Vice-président, Teva Rohfritsch, en déplacement à Paris dans le cadre du conseil de surveillance de l’IEOM (Institut d’émission d’outre-mer), a rencontré plusieurs membres de la Direction de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) : Dominique Mirada (Directeur Outre-mer), Emmanuel de Séverac (Responsable de l’Economie mixte), Michel-François Delannoy (Expert Projets Territoriaux Complexes, coordonnateur du dispositif « Centres-Villes de demain ») et Frédéric Audras (Expert développement durable et outils de pilotage).



Cette rencontre permis de faire un point d’étape avec les représentants de la CDC sur le nouveau projet de développement touristique engagé par le Pays sur le site d’Outumaoro à Punaauia, dénommé « Le Village Tahitien ».



Les experts de la Caisse des dépôts ont marqué un réel intérêt pour la nouvelle forme du projet gouvernemental jugé plus réaliste, mieux construit et plus adapté à la réalité économique du Pays. Le tour de table a permis aussi de bénéficier du retour d’expérience de la CDC sur des projets d’aménagement menés dans d’autres régions de France avec pour support des sociétés d’économie mixte.



Cette rencontre a ouvert la perspective d’une participation potentielle de la CDC au financement du projet de développement, voire à l’actionnariat de la société de développement en constitution. Des points réguliers du groupe de travail mis en place avec des interlocuteurs du Pays et de la CDC, seront programmés dans les prochaines semaines afin d’aboutir au plus tôt à une décision d’investissement de la Caisse sur la base du dossier initié par le Vice-Président.