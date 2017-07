Profession de généalogiste : les diplômés montent au créneau

PAPEETE, le 18 juillet 2017 - Le 22 juin dernier, les élus de l'assemblée de la Polynésie française ont adopté un projet de loi qui vise à assouplir les conditions d'accession à la profession de généalogiste. Une loi qui a du mal à passer auprès de la profession. Ce lundi, les diplômés en généalogie, l'association terres et générations retrouvées et le groupement des généalogistes successoraux diplômés de Polynésie française ont témoigné leur colère dans un communiqué commun.



"On nous met à la porte de la profession" , grognent les diplômés en généalogie de Polynésie française. Cette année, 27 personnes sont sorties diplômés de la formation en généalogie successorale dispensés à l'Université de Polynésie française. Depuis la création du diplôme universitaire sur le territoire, ils sont 59 prêts à voler de leurs propres ailes pour exercer leur métier : généalogistes. En théorie. Car dans la pratique, les choses sont différentes. Une loi du Pays est venue jouer les trouble-fêtes.



Celle-ci a pour objectif de professionnaliser le métier et de garantir une meilleure protection du consommateur. Votée une première fois en 2015 et retoquée par le conseil d'Etat la même année, modifiée puis promulguée une nouvelle fois en 2016, une modification du texte a finalement été adoptée à l'assemble de Polynésie française à la fin du mois de juin.



"Nous étions d'accord avec la première version de la loi, explique le porte-parole des diplômés en généalogie, qui n'a pas souhaité être nommé. Le texte demandait de justifier d'aptitudes professionnelle et non pas d'une expérience professionnelle comme c'est le cas aujourd'hui. Pour avoir cette expérience professionnelle, il nous faut une carte professionnelle alors que pour l'obtenir, il faut une expérience professionnelle! C'est le serpent qui se mord la queue."



Autre problème dans cette nouvelle mouture : l'accès à la profession aux titulaires d'une licence de droit. Incompréhensible pour les jeunes diplômés et leurs soutiens. "Juriste et généalogiste sont deux métiers complètement différents. Un juriste n'est pas un généalogiste! On veut professionnaliser le métier mais on donne la possibilité aux juristes d'exercer sans expérience…" , continue le porte-parole.