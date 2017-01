Problèmes financiers du club de rugby de Tarbes: vers une information judiciaire

Tarbes, France | AFP | mercredi 04/01/2017 - Une information judiciaire sera ouverte dans les prochains jours concernant les problèmes financiers et d'éventuels documents falsifiés du club de rugby de Tarbes, rétrogradé de Pro D2 en Fédérale 1 (troisième division), a indiqué mercredi le procureur.



Au vu de la "complexité de l’enquête", la présidente du tribunal de Tarbes Élisabeth Gadoullet a renvoyé lors d'une audience mardi le dossier au procureur "pour demander une information judiciaire".



Un des avocats de Pascal Lescloupé, ex-président du Tarbes Pyrénées Rugby club, Me Pascal Rouiller a indiqué que le "faux et usage de faux n’est pas contesté".



Mais il a demandé que la qualification d’escroquerie soit requalifiée en "complicité de banqueroute" notamment en mentionnant un "mail qui évoque les contrats fictifs à la direction du club".



Le procureur de la République Eric Serfass, qui y était initialement opposé, a indiqué à l'AFP qu'il prendrait sa décision "dans les prochains jours" sur le chef ou les chefs d'information judiciaire.



Déjà placé sous contrôle judiciaire, M. Lescloupé était convoqué devant le tribunal par procès verbal dans le cadre d'une enquête préliminaire pour faux, usage de faux en écriture et escroquerie.



En janvier 2016, la commission d'appel de la Fédération française de rugby (FFR) avait confirmé la rétrogradation du club, champion de France de première division en 1920 et 1973, en raison de ses problèmes financiers.



Fin novembre 2015, le gendarme financier de la Ligue nationale de rugby (LNR) avait décidé de rétrograder Tarbes d'une division à l'issue de la saison en cours en raison de "sa situation financière" et de la "présentation de documents falsifiés".



Le club se disait victime d'un partenaire qui avait promis de verser d'importantes sommes et aurait fourni en appui de sa promesse des documents falsifiés, inclus dans la présentation des budgets prévisionnels à la Ligue.



cor-cpy/chv/dhe