Présidentielle : retour sur les résultats de 2012 commune par commune

PAPEETE, le 10 avril 2017. A une semaine du premier tour, prévu le 22 avril prochain, retrouvez les résultats commune par commune et archipel par archipel de l'élection présidentielle en 2012. A noter qu'en Polynésie française, c'est Nicolas Sarkozy qui était arrivé en tête du scrutin au 1er et au second tour.



Ils étaient dix candidats à avoir obtenu au moins 500 signatures d'élus. Neuf représentent les partis traditionnels : Nicolas Sarkozy (UMP), François Hollande (PS), Marine Le Pen (FN), François Bayrou (Modem), Jean-Luc Mélenchon (Front de gauche), Eva Joly (EELV), Nicolas Dupont-Aignan (Debout la République), Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) et Philippe Poutou (Nouveau Parti anticapitaliste).

Un dixième, Jacques Cheminade, qui se définit comme "gaulliste de gauche" et a déjà été candidat à l'Elysée en 1995 (0,28% au premier tour), était aussi dans la course.



Parmi ces candidats, ils sont six à se représenter cette année. Il s'agit de

- Nicolas Dupont Aignan

- Jean Luc Melenchon

- Jacques Cheminade

- Marine Le Pen

- Nathalie Arthaud

- Philippe Poutou







En 2012, deux candidats se distinguaient déjà au premier tour en Polynésie française : Nicolas Sarkozy (45.13%) et François Hollande (32.43%). Au second tour, le candidat de l'UMP remportait 53.06 % des voix contre 46.94 % pour le candidat du PS. A noter que Marine Le Pen, avait 5.73 % des voix au premier tour.