Présidentielle : quelques rappels concernant les opérations de vote

PAPEETE, 4 mai 2017 - Le deuxième tour de scrutin de l’élection présidentielle 2017 aura lieu samedi 6 mai, en Polynésie française.



Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 19 heures, samedi 6 mai. Quelques rappels utiles à l’attention des électeurs.



Si vous votez dans le bureau d’une section territorial de plus de 1000 habitants, vous devrez présenter un justificatif d’identité au président du bureau avant de voter. Dans les communes de moins de 1000 habitants, la présentation de la carte électorale suffit.



Les justificatifs d’identité acceptés sont : carte nationale d'identité, passeport, carte d’identité de parlementaire avec photographie, carte d’identité d’élu local avec photographie, carte du combattant de couleur chamois ou tricolore, carte d'invalidité civile ou militaire, avec photographie, carte d'identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie, carte d'identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires, permis de conduire.



Vote par procuration

Les procurations de vote sont établies auprès de la police nationale (DSP) ou de la gendarmerie nationale. Une carte d'identité est exigée. Il est préférable de remplir le formulaire de demande au préalable (disponible en ligne sur le site du haut-commissariat). Ces documents sont cependant directement disponible au guichet de la DSP ou de la gendarmerie. Vous avez jusqu'à la veille du scrutin pour établir votre procuration.



La table de décharge

Après avoir accompli cette formalité, direction la table de décharge. Sur cette table, les bulletins de vote sont placés en attente. Vous récupérez une enveloppe et au moins deux bulletins avant de passer à l'isoloir.



Les isoloirs

L'isoloir est un espace fermé afin de garantir le secret du vote de l'électeur. Ainsi, vous êtes seul à savoir quel bulletin vous avez glissé dans l'enveloppe. Le vote est secret. Chaque commune compte au moins un isoloir pour 300 électeurs inscrits.



La table de vote

Vous devrez ensuite vous rendre à la table de vote pour glisser votre bulletin de vote dans l’urne. Sur cette table vous trouverez une urne aux faces transparentes, le procès-verbal des opérations électorales en double exemplaire et la liste électorale afin que vous procédiez à l'émargement. Après avoir voté, vous devrez signer la liste d’émargement ; votre carte électorale sera estampillée.



Le dépouillement

Les tables de dépouillement sont utilisées à la clôture de la journée de vote. Le dépouillement permet d'établir les résultats du scrutin. Le dépouillement se fait en présence des délégués des candidats sans interruption jusqu'à son achèvement. S'ils le veulent, les électeurs peuvent assister au dépouillement des votes. Les enveloppes vides sont comptées "bulletins blancs". Depuis le 1er avril 2014, les bulletins blancs sont comptabilisés séparément des bulletins nuls mais ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. Les bulletins ou enveloppes annotés, déchirés, etc, sont comptés comme "nuls".