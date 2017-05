Présidentielle: plus de 100 cinéastes signent une tribune contre le FN

Paris, France | AFP | mercredi 02/05/2017 - Une centaine de cinéastes français se sont mobilisés dans une tribune parue mardi contre le Front national dont l'arrivée au pouvoir serait, pour eux, "une épouvante et une désolation" avec "la censure érigée comme principe" pour la culture.

Parmi les signataires de cette tribune parue sur le site du Huffington Post, figurent des grands noms du cinéma français comme Costa-Gavras, Bertrand Tavernier, Cédric Klapisch, Jacques Audiard ou encore Pascale Ferran.

"L'arrivée du Front National au pouvoir serait une épouvante et une désolation", estiment les signataires qui voteront "contre Marine Le Pen dimanche prochain; c'est-à-dire pour le candidat qui lui est opposé, Emmanuel Macron".

Et de dénoncer la politique culturelle de l'extrême droite qui cherche "à faire interdire la diffusion de certaines œuvres".

"C'est aussi cela le Front National: la censure érigée comme principe, la mise sous tutelle de la presse, la disparition de certains livres dans les bibliothèques, de certaines œuvres d'art dans les expositions, de pièces de théâtre ou de films dans les salles", dénoncent les signataires.

Leurs craintes portent également sur les risques de stigmatisation et de violence que pourrait engendrer une victoire de Marine Le Pen (FN) à la présidentielle.

Cela "libérerait le nuage d'énergies toxiques qui plane déjà au-dessus de nos têtes. Et la haine d'une fraction (ou d'une faction) de ses électeurs envers les étrangers, les homosexuels, les juifs, les arabes, les noirs". (...) "Le risque est grand que la violence verbale, déjà à l'œuvre sur les réseaux sociaux de la part de la fachosphère, se transforme en actes envers tout ou partie de ceux-là", pointent-ils.

Mardi soir, un millier de représentants du monde de la culture, dont le pianiste Alexandre Tharaud et l'humoriste Christophe Alévêque, ont participé en présence de la ministre Audrey Azoulay à un rassemblement contre le FN à Paris, à l'appel d'une soixantaine d'organisations notamment syndicales.

La mobilisation du monde de la culture contre le FN avait été jusque là plutôt timide, avec principalement des prises de position sur les réseaux sociaux, comme celles de Dany Boon et Luc Besson après le premier tour.