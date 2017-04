Présidentielle : les résultats commune par commune (à partir de 8 heures)

PAPEETE, le 23 avril 2017. Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle seront publiés ce dimanche 23 avril à partir de 8 heures. Les résultats définitifs de la présidentielle 2017 seront publiés après leur validation et leur proclamation par le Conseil constitutionnel.



Les résultats provisoires au niveau national sont les suivants :

Emmanuel Macron : 23.7 %

Marine Le Pen : 21.7 %



Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont donc qualifiés pour le second tour.



Voici le résultat des autres candidats

François Fillon : 19.5 %

Jean-Luc Mélenchon : 19.5 %

Benoît Hamon : 6.2 %,







Retouvez au fur et à mesure en direct les résultats commune par commune et archipel par archipel.