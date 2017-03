Présidentielle : le candidat Asselineau possède 2 appartements au fenua

l'idée même de sortir de l'Union européenne paraissait farfelue, extrémiste". "Cinq ans plus tard, la crise de l'euro avec la Grèce, le Brexit, ont donné raison à ce que je dis depuis neuf ans"

A la lecture de ces déclarations, on apprend que François Asselineau, candidat de l'Union populaire républicaine, possède deux appartements en Polynésie française, de 72m2 et 55m2, estimés au total à 33 millions de Fcfp,Le premier appartement, un F3, d'une superficie de 72 m2, a été acquis en 2005 en VEFA pour un montant de 22.3 millions, financé par un emprunt du même montant. La valeur vénale de cet appartement est aujourd'hui estimée, selon la déclaration, à 19 millions de Fcfp.Le deuxième appartement, un F2 d'une superficie de 55 m2, a été acquis en 2010 en VEFA pour un montant de 21.8 millions de Fcfp, financé par un emprunt du même montant. La valeur vénale de cet appartement est aujourd'hui estimée, selon la déclaration, à 14 millions de Fcfp. Au total, ceux deux appartement sont donc estimés à 33 millions de Fcfp.Le candidat surprise de cette présidentielle est aussi propriétaire d'un appartement de 203m2 à Paris, estimé à 1,5 million d'euros (179 millions de Fcfp), dont il possède 65%, soit 975.000 euros, (116 millions de Fcfp) et 75% d'une résidence secondaire de 160m2 dans la Nièvre, "en mauvais état", estimée à 100.000 euros (11.9 millions de Fcfp). Il est débiteur de 14.741,26 euros (1.7 million de Fcfp) sur deux comptes courants.Invité surprise de cette élection, François Asselineau s'est qualifié grâce à une campagne menée tambour battant par voie d'affiches et via les réseaux sociaux. Souverainiste et europhobe, il obtient 587 parrainages, après une vaine tentative en 2012.A l'époque, ", témoignait-il.Agé de 59 ans, François Asselineau est inspecteur général des finances.