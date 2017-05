Présidentielle : le Tahoera'a annonce un recours pour "tricherie"

PUNAAUIA, 9 mai 2017 - Gaston Flosse a annoncé que le Tahoera’a Huiraatira allait engager un recours en justice pour dénoncer la falsification des listes électorales, lors des dernières élections. " Il y a eu de la tricherie ", a accusé Gaston Flosse mardi.



Après avoir accusé le gouvernement Fritch d'avoir " acheté les voix " au moyen de Contrats d'accès à l'emploi (CAE) à Makemo (30), Bora Bora (60) et d'avoir " partout arrosés de matériaux de construction " Gaston Flosse a annoncé mardi matin que le Tahoera'a Huiraatira envisage le dépôt d'un recours en annulation des suffrages dans certaines communes de Raiatea, à Bora Bora et à Rurutu. Selon lui, les listes électorales de ces communes seraient " truquées ".



" Lorsqu’on considère que Lana et Cyril Tetuanui avaient 300 ou 400 procurations, que le maire de Bora Bora en avait un peu moins, qu’à Rurutu il y avait 300 procurations… Ça veut dire quoi ? Que les listes électorales sont truquées ", a-t-il accusé. " On ne peut pas faire 300 à 400 procurations comme ça. Elles viennent d’où ? Je ne dis pas qu’on a fait voter les morts ; mais enfin, il y a un problème : En enquêtant, on s’aperçoit que ces procurations, on les traîne d’élection en élection, depuis les quatre-cinq dernières , a aussi déclaré Gaston Flosse, tout en reconnaissant que cette " tricherie " avait " probablement " pu bénéficier au Tahoera’a Huiraatira dans le passé, sans que le parti en ait connaissance : " On vient de s’en apercevoir maintenant ", affirme Gaston Flosse.