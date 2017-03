Présidentielle : Tau Hotu Rau soutient Macron

PAPEETE, le 18 mars 2017. Tau Hotu Rau a présenté ce samedi matin ses candidats aux législatives. Ainsi que leurs trois suppléants.





Tau Hotu Rau a pris le départ samedi matin pour pour la course aux législatives. Le parti a présenté ses candidats : Tauhiti Nena sera candidat pour la première circonscription, Faana Taputu, élu de Taiarapu Ouest et président de la fédération de basket, pour la seconde et Albert Roi, ancien conseiller municipal et conseiller pédagogique de Huahine sur la troisième circonscription.



Les 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale remettent aussi leur mandat en jeu cette année. Le premier tour est prévu le samedi 3 juin 2017 et le second tour le samedi 17 juin 2017. Les députés sont élus pour 5 ans.



Concernant la présidentielle, après avoir soutenu Bruno Lemaire, Tau Hotu Rau soutient le candidat Emmanuel Macron.