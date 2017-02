Présidentielle: Oscar Temaru répondra aux questions d' Edwy Plenel sur Mediapart mercredi soir

"ceux qui s'expriment hors des partis classiques"

"soit parce qu'ils sont en dissidence (c'est le cas de Henri Guaino à droite), soit parce qu'ils sont issus de processus démocratiques inédits (c'est le cas de Charlotte Marchandise, désignée par laprimaire.org), soit parce qu'ils sont portés par des mobilisations régionales (c'est le cas de Christian Troadec, leader des "bonnets rouges" bretons), soit, enfin, parce qu'ils portent un enjeu totalement absent du débat hexagonal (c'est le cas d'Oscar Temaru, chef du file du camp indépendantiste tahitien)."

« Je ne veux pas être élu,

"Même si on me proposait d'occuper cette fonction, je refuserais. Mon but est de rassembler la majorité des suffrages au scrutin de mai 2017… en Polynésie. Si c'est le cas, cela aura valeur de référendum sur l'indépendance de mon pays et je proclamerai dans la foulée une déclaration de souveraineté. »

PARIS, le 13 février 2017 - Oscar Temaru sera l'invité de Edwy Plenel et son équipe en direct sur Mediapart mercredi dans le cadre de l’émission "Présidentielle: d'autres candidats, d'autres voix."Dans le cadre de la campagne des élections, présidentielles, le site Mediapart tend son micro Pour l'émission de ce mercredi 15 février, le choix de la rédaction s'est porté sur des critères définis comme suit:précise Oscar Temaru dans cet article de Julien Sartre qui lui est consacré Oscar temaru veut être le candidat de la décolonisation Chaque mercredi de 20 heures à 22 h 30, l'émission « Mediapart Live » est diffusée en direct et en accès libre sur le site mediapart , ainsi que sur YouTube, Facebook et Dailymotion. Voici donc le programme du 15 février.Une soirée animée par Edwy Plenel, Julien Sartre, Ellen Salvi et Christophe Gueugneau.( (de 7:30 à 8:00, heure Tahiti - NDLR)21h - 21h30 : Henri Guaino, député LR des Yvelines, candidat à la présidentielle21h30 - 22h : Charlotte Marchandise, candidate de laprimaire.org à la présidentielle22h - 22h30 : Christian Troadec, maire de Carhaix-Plouguer, ex-"bonnet rouge", candidat à la présidentielle