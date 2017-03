Présidentielle : Marcel Tuihani en service minimum vis-à-vis du FN

PAPEETE, 24 mars 2017 - Le président délégué du Tahoera’a Huiraatira affiche un soutien de façade au Front National. Interrogé vendredi matin, Marcel Tuihani s’est borné à exprimer un principe de solidarité avec le choix fait mardi par l’instance supérieure du parti de Gaston Flosse.



Visiblement, Marcel Tuihani n’est pas dans une situation confortable au regard du soutien affirmé dernièrement par le parti de Gaston Flosse à la candidate d’extrême droite pour l’élection présidentielle. Le président délégué du Tahoera’a Huiraatira, président de l’Assemblée de la Polynésie française, n’a pas accordé son parrainage à Marine Le Pen durant la période de recueil. Du 24 février au 17 mars, tous les représentants élus du parti, Sandra Levy-Agami en tête, ont adressé comme un seul leur présentation en faveur de la candidate bleu marine au Conseil constitutionnel. Tous, sauf Marcel Tuihani. A en croire les échos du parti de Gaston Flosse, aucune consigne n’a été donné à cette fin. Difficile pourtant de le croire.



Mardi 20 mars, Marcel Tuihani a participé au grand conseil du Tahoera’a Huiraatira qui a voté à l’unanimité le soutien à la candidate du Front National pour l’élection présidentielle de 2017. Interrogé sur ce choix, le président de l’Assemblée n’a pas versé, vendredi, dans l’explication répétée à l’envie par les élus orange : cette acrobatie intellectuelle qui dit que le Tahoera’a soutient Marine Le Pen et non le Front National. Il préfère parler de solidarité avec le choix de son parti. " Je reste solidaire de mon mouvement ", a-t-il déclaré. " Dans les familles, qu’elles soient politiques ou pas, il y a des hauts et des bas. Mon propos n’est pas de vous dire que je suis en rupture. Je fais partie du Tahoera’a Huiraatira, c’est une certitude. Et mon ancrage reste au Tahoera’a et nulle part ailleurs. (…) Est-ce que les choses sont parfaites ? Pas du tout ", insiste aussi le président délégué du Tahoera’a Huiraatira, en ne masquant qu’à peine son engagement de façade envers le Front National.