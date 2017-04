Présidentielle : Fillon s’engage dans une "lettre aux Polynésiens"

PAPEETE, 7 avril 2017 - Contrat de progrès pour le développement du Pays ; sanctuarisation des dotations de l’Etat à leur niveau de 2011 ; maintien de l’indexation des fonctionnaires ; soutien au développement des archipels : le candidat de l’alternance à l’élection présidentielle dresse les contours du Pacte de stabilité Etat-Pays, dans une lettre adressée aux électeurs polynésiens.



Tahiti Infos s’est procuré le tract que doit mettre en circulation le Tapura Huiraatira pour sa campagne de soutien à François Fillon. Ce document de 4 pages publie le courrier signé par le candidat de la droite et adressée aux électeurs polynésiens. Le candidat de l’alternance à l’élection présidentielle 2017 y prend divers engagements d’avenir concernant la collectivité polynésienne, dans la perspective de son élection à la tête de l’Etat, le 7 mai prochain. Plusieurs correspondent à des mesures non encore sécurisées mais déjà inscrites dans l’accord de l’Elysée pour le développement de la Polynésie française, conclu début mars entre François Hollande et Edouard Fritch, à Paris.



François Hollande avait évoqué en février 2016 le principe d’un accord de Papeete pour le développement de la Polynésie française. Pour l’instant, ce projet d’accord-cadre en est au stade d’une « convergence de vue » dont les termes ont été figés l’accord de l’Elysée pour le développement de la Polynésie française. Si François Fillon accède à la mandature suprême, le dossier sera remis en selle pour devenir le Pacte de stabilité et de développement, inscrit dans le statut d’autonomie de la collectivité et " qui réaffirme l’autonomie de la Polynésie française dans la République, garantisse sa libre gouvernance et accompagne l’insertion de la collectivité dans son environnement régional et international ".