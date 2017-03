Présidentielle 2017 : un parrain de Haute-Corse pour Oscar Temaru

PAPEETE, 1er mars 2017 - Le Conseil constitutionnel a rendu publique mercredi la liste des premiers parrainages en faveur des candidats à la Présidentielle 2017. Un premier nom est enregistré en faveur d’Oscar Temaru.Jean-Marc Rodriguez, maire de Poggio-di-Venaco en Haute-Corse : au mercredi 1er mars, il s’agit du premier élu ayant adressé une présentation au Conseil constitutionnel en faveur du candidat de la décolonisation, le leader souverainiste polynésien, Oscar Temaru.C'est une nouveauté de l'élection présidentielle 2017, tous les parrainages d'élus seront rendus publics par le Conseil constitutionnel cette année, alors que jusqu’à présent la haute cour n’en publiait que 10% choisis au hasard parmi les soutiens de chaque candidat.Le Conseil constitutionnel dévoile mercredi sur son site la liste des premiers élus à avoir parrainé un candidat à la présidentielle. Seul François Fillon a déjà plus de 500 signatures.Depuis le 24 février et jusqu'au 17 mars, les prétendants à l'Elysée sont officiellement lancés dans la course aux parrainages. Cette année, pour être officiellement candidat au suffrage de la Présidentielle 2017, les 23 avril et 7 mai (22 avril et 6 mai en Polynésie française), chaque prétendant doit avoir été parrainé avant le 17 mars prochain par au moins 500 élus de la République, issus d’au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer, et à raison d’au plus 50 par circonscription.