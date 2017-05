Présidentielle: 16,5 millions de téléspectateurs devant le dernier débat

Paris, France | AFP | jeudi 04/05/2017 -Près de 16,5 millions de téléspectateurs ont regardé le débat de l'entre-deux-tours sur l'ensemble des chaînes qui le diffusaient mercredi soir, moins que lors des débats de 2007 et 2012, selon les chiffres de Médiamétrie.



TF1 et France 2, coorganisatrices, ont rassemblé à elles seules 15,1 millions de téléspectateurs (60% de part d'audience), loin devant les chaînes d'info qui le diffusaient aussi. BeIN retransmettait de son côté la demi-finale de Ligue des champions AS Monaco-Juventus.



Contrairement aux débats précédents, c'est TF1 qui a rassemblé le plus de monde, avec 8,1 millions de personnes (32,2% de part d'audience) avec un pic de 9 millions à 21h24.



Un succès pour TF1 qui a réinvesti le domaine politique pour cette campagne présidentielle. L'émission a suscité l'intérêt d'un public large, avec une part d'audience de 41% chez les 15-34 ans.



France 2 a elle attiré 7 millions de personnes pour regarder le débat, soit 27,8% de part d'audience.



Sur les chaînes d'info, ce sont surtout les analyses d'après-débat qui ont attiré les téléspectateurs, alors que TF1 et France 2 revenaient à leur programmes habituels.



Sur BFMTV (groupe SFR), le débat a été regardé par 822.000 personnes (3,3% de part d'audience) mais l’après-débat (23h34/00h55) a réuni 2 millions de téléspectateurs, soit 22,4% de l'audience, avec un pic à 3,7 millions à 23h40, juste après la fin du débat.



LCI (groupe TF1), a atteint 0,6% de part d'audience (153.000 personnes) pendant le débat mais son debrief, de 23h34 à 01h00, a été suivi par 370.000 téléspectateurs (4,3%).



Le score télévisuel du débat de 2017 est proche de celui du débat Jospin-Chirac de 1995 (16,8 millions de téléspectateurs). En 2007, le débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy avait attiré 20 millions de personnes et le débat Hollande-Sarkozy en 2012 17,8 millions, selon Médiamétrie.



Sur les réseaux sociaux, le débat a suscité plus de 3,1 millions de tweets, un score digne des plus grands événements télé de 2016, comme par exemple les grands matchs de l'Euro 2016.



Mais cette année il faut aussi y ajouter les audiences sur le digital. Le groupe TF1 a enregistré 3 millions de vidéos vues sur le site LCI et sur ses réseaux sociaux. Le site de franceinfo, la plateforme de l'audiovisuel public, a enregistré 2,3 millions de vidéos vues et 4,2 millions de visites sur la journée.



Par ailleurs la chaîne parlementaire LCP-AN/Public Sénat a touché pendant sa soirée post-débat une audience cumulée de 1,5 million de personnes qui sont passés sur la chaîne à un moment de la soirée, selon des données extrapolées des abonnés de SFR.