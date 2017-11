Préservation et suivi écologique du parc de Te Faaiti

PAPEETE, le 18 novembre 2017 - Une convention a été signée, courant novembre, entre le ministre en charge de l'Environnement, Heremoana Maamaatuaiahutapu et le Consultant botaniste, Frédéric Jacq, afin de réaliser un suivi écologique du parc territorial de Te Faaiti.



Une convention a été signée, courant novembre, entre le ministre en charge de l'Environnement, Heremoana Maamaatuaiahutapu et le consultant botaniste, Frédéric Jacq, afin de réaliser un suivi écologique du parc territorial de Te Faaiti.



La présente étude doit permettre d'évaluer l'évolution de l'espace protégé, notamment sur la base des données répertoriées il y a 10 ans et établir un protocole de suivi de la flore. Les données obtenues seront d'une part des indicateurs de suivi à long terme du site et d'autre part permettront d'orienter de manière pertinente les choix en matière de valorisation du parc.



Cet espace a été retenu dans les années 80 afin de préserver une partie de la vallée de la Papenoo, suite aux demandes d’exploitation hydroélectrique et d’extraction de matériaux importantes qui y étaient faites à l'époque et qui constituaient des activités dénaturantes pour l’environnement.



Reclassé en Parc territorial, catégorie II, selon le code de l'environnement en 2000, les activités se sont principalement orientées, depuis cette date, vers la randonnée. Le patrimoine naturel a fait l'objet d'une étude détaillée en 2007. Des opérations de lutte contre des espèces exotiques envahissantes sont menées épisodiquement et des actions en faveur de la conservation d'espèces protégées (flore, escargots terrestres) ont également été réalisées ces dernières années.