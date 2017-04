Présente sur les Champs-Elysées, l'héroïne de "The Good Wife" refuse de baisser les bras

Paris, France | AFP | vendredi 21/04/2017 - L'héroïne de la série "The Good Wife", Julianna Margulies, présente sur les Champs-Elysées près du lieu de l'attaque qui a tué un policier, refuse de "baisser les bras" car "sinon ce sont les terroristes qui gagnent".



"J'y étais, juste derrière les tirs, dans une voiture quand soudain tout a été bouclé et nous avons simplement attendu", a raconté à l'AFP la comédienne de passage à Paris pour le festival Séries Mania.



"Ainsi va le monde de nos jours et nous ne devons pas baisser les bras, sinon ce sont les terroristes qui gagnent", a-t-elle poursuivi.



"Les groupes terroristes ne mesurent pas notre capacité de résilience", ajoute la comédienne de 50 ans.



"J'adore Paris, il n'y a pas de ville pareille à Paris. C'est merveilleux de me retrouver ici en avril. Et je veux continuer à vivre ma vie", insiste-t-elle.



"Je suis inquiète sur la direction que prennent pas seulement les Etats-Unis mais le monde", confie-t-elle.



"L'époque est effroyable avec (Donald) Trump, le Brexit et (Marine) Le Pen mais je pense que c'est un signal d'alarme pour les citoyens afin qu'ils s'impliquent davantage dans leur propres quartiers".



lth/fmi/cam