Présentation du projet de "bouclage 90 000 volts" à la ministre des Outre-mer

On est là, sur la volonté de remplacer du fuel par de la production propre, donc ça c'est environnemental. C'est important, parce qu'en faisant cet investissement, nous allons à terme, enlever l'usine thermique qui fonctionne au fuel pour Tahiti. La deuxième chose est que du coup, on construit la sécurisation de la production électrique, parce que si c'est de la production d'électricité sans fuel, et si, demain un bateau de fuel n'arrive pas sur Tahiti, il y aura quand même de l'électricité parce que c'est de l'électricité qui est produite par de l'hydraulique. Ça, c'est pour sécuriser les populations.

Troisièmement, nous sommes sur des projets avec des impacts économiques. On voit qu'il y a des entreprises locales qui sont sur ce chantier. Il y a une volonté du Pays et de l’État, avec les investissements que nous faisons, de faire travailler les entreprises locales.

Donc, c'est un chantier qui permettra aussi de faire entrer de l'électricité au plus près des gens qui sont éloignés aujourd'hui.

Production propre, sécurité et proximité pour la population et travail pour les entreprises locales. Donc, l’État et le Pays ont cofinancé ce beau projet pour toutes ces raisons.

Si nous sommes moins dépendants des hydrocarbures, forcément nous sommes moins dépendants de la fluctuation des cours du pétrole et du dollar. Quand ça baisse, on est très content, et quand ça monte, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, ça a un coût pour le consommateur. Sur cet aspect, le fait d'avoir des subventions de l’État ou du Pays, ça a un impact aussi sur le coût, parce que quand on aide à l'investissement, cela empêche d'augmenter le prix, parce que tous ces investissements ne sont pas répercutés sur le prix de l'électricité pour l'usager.