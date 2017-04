Présentation des projets d’aménagements de la ville de Papeete

PAPEETE, 7 avril 2017 - La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, et le ministre de l’Equipement, Luc Faatau, ont participé, jeudi matin, à la mairie de Papeete, à la présentation des projets d’aménagements dans cette commune, par le maire de la ville, Michel Buillard.



Cette rencontre à laquelle participaient également des représentants d’organisations patronales, de la CCISM (Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers), de la FGC (Fédération Générale du commerce), du Cluster maritime, fait suite à une première présentation au mois de mars.



Différents projets ont été évoqués tels que l’aménagement de l’esplanade de la place Chirac, qui accueillera une pirogue double, symbole de la culture polynésienne mais aussi de l’accueil polynésien, cette structure de 25 mètres de hauteur devant être visible tant depuis le port que depuis les airs. Un espace public et un lieu de restauration sont prévus à cet emplacement.



Le réaménagement du boulevard Pomare, sur le front de mer de Papeete, a aussi été évoqué. Dans ce cadre, la première partie des travaux, du rond-point du Pacifique à la rue Jeanne d’arc, pour un montant de 400 millions Fcfp, doit démarrer le mois prochain. L'aménagement prochain de l'entrée Ouest de Papeete a également été évoqué.



Les ministres du Tourisme et de l’Equipement ont, à l’occasion de ces échanges, réaffirmé le soutien du gouvernement, auprès de la municipalité, dans l’accompagnement de la réalisation des projets d’aménagement de la ville, tant au niveau technique que financier. D’ici la fin de l’année, ce sont ainsi 3 milliards Fcfp que le Pays engagera pour l’ensemble des travaux d’aménagement à Papeete.