Présentation des nouvelles cabines de la classe business des appareils Air France

Le Délégué régional d'Air France en Polynésie française, Alex Hervet, a ainsi dévoilé, dans l’appareil arrivé mercredi à Tahiti, les cabines de la classe business dorénavant équipées des sièges "Full flat, Full access et Full privacy". Le ministre a pu découvrir les nouveaux sièges qui se déplient dorénavant à 180 degrés. Ces sièges sont accessibles depuis le couloir, sans avoir à enjamber un autre passager.En forme de cocon, avec une paroi amovible, ces sièges offrent également un parfait isolement. Cet équipement est d’ores et déjà proposé par des grandes compagnies sur leurs vols longs-courriers et la compagnie Air France est la première à offrir cette prestation commerciale sur le Fenua, a indiqué le Délégué régional de la compagnie aérienne. Les ministères du Tourisme et de l’Equipement se réjouissent de cette évolution intéressant une clientèle haut de gamme désireuse de se rendre en Polynésie.Lire aussi Air France dévoile sa nouvelle cabine : "du haut de gamme sans hausse des prix"