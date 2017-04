Près de 8000 croisiéristes attendus cette semaine

PAPEETE, 25 avril 2017 - Trois paquebots et 7897 croisiéristes sont attendus entre mercredi et vendredi à Papeete. Les navires touristiques feront également escale à Bora Bora et Moorea.



L’imposant Emerald Princess ouvre la marche avec ses 3006 passagers et 1144 membres d’équipages embarqués. Il est attendu à Papeete en provenance de Bora Bora, ce mercredi pour une escale d’une journée. Il a prévu de se rendre à Moorea jeudi de 8 heures à 17 heures avant de quitter les eaux polynésiennes.



Il sera remplacé à quai jeudi, à Papeete, par le Radiance of the sea, un paquebot de moindre envergure affrété par la Royal caribbean international. Le navire prévoit une escale de 9 heures à minuit, au port de Papeete. Il transporte 2116 passagers et 883 membres d’équipage. Le paquebot sera vendredi à Moorea et samedi à Bora Bora, de 8 heures à 18 heures.



Le Solstice (Celebrity cruises) fera escale dans son sillage, vendredi à Papeete de 10 heures à minuit, avec ses 2775 passagers et 1500 équipiers. Il doit ensuite faire escale à Moorea samedi pour la journée, puis à Bora Bora dimanche, où il achèvera son séjour dans les îles de Polynésie française.