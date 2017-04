Près de 500 casques non homologués détruits ce lundi matin

PAPEETE, La gendarmerie a procédé ce lundi matin à la destruction de près de 500 casques non homologués, à Fenua Mā. Cent soixante d'entre eux ont été récupérés grâce à l'opération qui consistait à échanger de vieux casques contre des bons d’achats pour des casques neufs. Plus de 300 ont été découverts lors des contrôles routiers de la brigade motorisée de Faa'a. À travers ces actions, la gendarmerie veut sensibiliser la population sur l'importance d'avoir un casque homologué pour assurer une meilleure sécurité en deux roues.



Près de 500 vieux casques et non homologués ont été détruits ce lundi matin à Fenua Mā. Une action qui a été mise en place par la gendarmerie.



Deux opérations ont été instaurées pour l'obtention de ces vieux casques. La première consistait à échanger des vieux casques contre des bons d’achats pour des casques neufs, d'une valeur de 7 500 francs.

" Nous avons distribué 160 bons à 7 500 francs. En contrepartie, les intéressés devaient déposer leurs casques usagés auprès de nos partenaires et acheter un casque neuf. Ce n'était pas gratuit, il fallait qu'ils mettent la main à la poche et qu'ils rajoutent le surplus en fonction du prix du casque ", raconte l'adjudant Franck Eymenier.



La seconde action s'est faite sur le terrain lors des contrôles routiers. " On contrôlait les personnes en deux roues et s'ils avaient des casques non homologués, on leur retirait et on leur mettait une amende de 16 100 francs. Si ces personnes nous présentaient un casque neuf dans un laps de temps, l'amende était annulée ", explique Davy Schoenleber, commandant adjoint de la brigade mobile de Faa'a. Les contrevenants avaient donc 30 jours pour faire annuler leur amende.



L'objectif de ces opérations consiste à sensibiliser les usagers sur l'importance d'avoir un casque homologué pour mieux se protéger, en cas de chute. Selon les forces de l'ordre, les deux-roues sont impliqués à 60 % dans les accidents de la route. " Nous sommes toujours dans la même tendance que l'année dernière, avec la même problématique, le casque et l'alcool ", prévient l'adjudant Eymenier.



Grâce aux différentes actions de la gendarmerie, de la DSP et des policiers municipaux, de plus en plus d'usagers ont compris le message. Cependant, " certains ont de beaux casques mais ils ne les attachent pas ", rajoute le commandant Schoenleber.



Enfin, les forces de l'ordre rappellent que la durée de vie d'un casque est de 5 ans, " sans chute et sans exposition au soleil ". Et pour qu'ils soient homologués, il faut qu'il y ait une étiquette cousue sur la lanière, avec une inscription " E " suivi d'un chiffre représentant un pays européen, ou bien l'inscription " NF ".