Première réunion du Coscen : "un vrai un besoin"

PAPEETE, le 18 septembre 2017 - Les membres du conseil d'orientation pour le suivi des conséquences des essais nucléaires (Coscen) se sont retrouvés pour la première fois ce lundi à la présidence. La réunion a permis de présenter l'accord de l'Elysée, d'évoquer la loi Morin et la suppression du risque négligeable ainsi que la création d'un centre de mémoire.



Plusieurs sujets ont été abordés : l'accord de l'Elysée, la loi Morin et de la situation du Civen et enfin les lieux de mémoire et l'avancée du dossier. " Le Coscen ne s'était pas réuni depuis plusieurs années. Le président Fritch voulait le réorganiser mais plusieurs facteurs ont fait qu'il n'a pas pu se tenir qu'aujourd'hui. Nous sentions en tout cas que c'était un vrai un besoin" , a réagi Yolande Vernaudon, déléguée au suivi des conséquences des essais nucléaires, nommée suite au décès de Bruno Barrillot le 25 mars dernier.



La reconnaissance du fait nucléaire par l'Etat français, l'indemnisation des victimes et la suppression du risque négligeable, l'action du Civen et le devoir de mémoire sont les thèmes discutés lors de cette assemblée.



En outre, cette première réunion a permis de tracer les grandes lignes de la méthodologie de travail du conseil d'orientation. Les membres ont décidé de mettre en place un "groupe de travail intermédiaire" composé de gens qui ont plus de disponibilités que les autres membres. "L'intérêt est de préparer les dossiers prioritaires, en restant toujours dans la thématique des indemnisations et toutes les questions sanitaires, mais aussi le devoir de mémoire" , explique Yolande Vernaudon.



Pour l'heure, la date de la prochaine réunion du Coscen reste encore inconnue. Le président du Pays a émis le souhait que celle-ci se fasse avant que la commission consultative ne le fasse à Paris.