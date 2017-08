PAPEETE, le 11 août 2017- Cette année, l'Association Sportive Team Police Nationale 987 (AS TEAM 987) organise une course cycliste en partenariat avec la Fédération Tahitienne de Cyclisme (FTC). La première édition du "Relais des Cop's" aura lieu le 30 septembre. Les participants feront le tour de Tahiti sous la forme d'équipes composée de cinq coureurs dont une femme au minimum.



A l'initiative de l'AS TEAM 987 et en partenariat avec la FTC, une course de relais cycliste aura lieu, pour la première fois, le 30 septembre. Le parcours de 117 kilomètres se fera sous la forme de passations de relais qui s'effectueront dans des zones dites "tampon". Les équipes seront fractionnées en 3 catégories: les équipes d'entreprise, les équipes "uniforme" (pompiers, gendarmes, DSP…) et les équipes "open", c’est-à-dire les équipes de volontaires. La course est ouverte aux cyclistes et cyclo-sportifs licenciés de la FTC et aux non licenciés. Pour ces derniers, il faudra fournir un certificat médical de "non contre-indication à la pratique du cyclisme". Seules les trois premières équipes de chaque catégorie seront récompensées. Une partie des bénéfices récoltés lors de la course de vélo sera reversé à une association caritative.