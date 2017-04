Première compétition avec un prize money pour nos escrimeurs

PAPEETE, le 26 avril 2017 - Dimanche dernier une quarantaine d'escrimeurs se sont affrontés à Arue lors du 1er Tournoi de la Banque de Polynésie. Il a été remporté par Bruno Sanchez au Fleuret et par Gabriel Egretaud à l'épée.



Le premier Tournoi de la Banque de Polynésie a eu lieu dimanche dernier, le 23 avril, à Arue. Il était organisé par l'Escrime Tiki Club et opposait toutes les catégories d'âge (de 14 ans aux vétérans) en mixte. L'idée a été rassembleuse puisque plus de 40 participants aux fleuret et à l'épée ont participé, attirés entre autre par un prize money de 10 000 Fcfp pour les vainqueurs de chaque catégorie, et de 5000 Fcfp pour les deuxièmes. C'est la première fois qu'une compétition polynésienne d'escrime propose de tels lots, et les vainqueurs se sont donc partagés 30 000 francs de dotation totale.



Pour les meilleurs escrimeurs du territoire, cette compétition faisait aussi office de préparation aux Océanias de Nouméa d'octobre 2017, et nos futurs représentants ont logiquement occupé le haut du classement. Le résumé de la journée par l'organisation : "Jérémie Shan Sei Fan, qui prépare son déplacement pour les Océanias, s'est retrouvé en finale au fleuret avec Bruno Sanchez, qui a eu beaucoup de mal à s'imposer. Finalement l'expérience a parlé. A l'épée, Gabriel Egretaud a brillamment pris le dessus sur Bruno Sanchez en finale, lui aussi sera du déplacement à Nouméa."