Préavis de grève dans le groupe Wan

PAPEETE, le 10 août 2017 - Le groupe Wan est dans le viseur des syndicats. Les confédérations syndicales CSTP-FO, Otahi, O Oe To Oe Rima, A Tia I Mua, CSIP ont déposé un préavis de grève ce jeudi 10 août afin de protéger les salariés les plus démunis. Quinze points de revendication sont ainsi mis en avant, dont le reclassement ou la revalorisation de l'ensemble des salariés ou encore les indemnités de licenciement économique et de départ à la retraite. Direction et syndicat ont jusqu'à lundi 0 heures pour trouver un accord.



Les Confédérations Syndicales représentatives au niveau du Pays CSTP-FO, Otahi, O Oe To Oe Rima, A Tia I Mua, CSIP ont déposé ce jeudi un préavis de grève auprès de la direction générale du groupe Wan.



Le préavis de grève concerne les salariés de "tous les établissements aux enseignes commerciales Champion (Papeete, Mahina, Faaa), Easy Market (Papeete, Faaa), implantés sur l’île de Tahiti, l’entreprise Wan Distribution (Papeete), Food (Arue) et Carrefour (Arue, Punaauia, Taravao et Aue) et les établissements à l’enseigne commerciale Cedis Sopal PBC et Sodimac (Punaaruu), Champion Toa Moorea (Moorea)". Il a été déposé dans le cadre de négociations salariales pour l'année 2017.



Ainsi, l'intersyndicale revendique "un meilleur partage des moyens institutionnels entre les dirigeants et les professionnels qui assurent avec compétence leurs missions quotidiennes. Durant ces années de crise, un écart s’est creusé en faveur de la vie chère et au détriment du pouvoir d’achat."



Les salariés du groupe attendent "une augmentation de salaire, déplafonnement de l’ancienneté, augmentation du pourcentage de l’ancienneté, revalorisation des primes de départ à la retraite, revalorisation des primes de départs à la retraite anticipée, uniformisation de la durée des droits à congés annuels, création d’un dispositif d’incitation de départ volontaire avant le 31.12.2017, création d’un planning annuel de formation à disposition des salariés au 1er janvier de chaque année, étendre les heures majorées du dimanche à l’ensemble du groupe économique WAN, augmenter le temps de travail des salariés de 20h00 à 35h00[...)"



Si aucun accord n'est trouvé entre la direction et les délégués syndicaux, la grève sera effective mercredi 16 août à 0 heures, pour une durée illimitée.