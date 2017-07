Préavis de grève au Méridien Bora Bora

BORA BORA, le 4/07/2017 - Déposé ce mardi par O Oe To Oe Rima, ce préavis sera effectif lundi prochain si aucun accord n'est trouvé. Treize points de revendication sont mis en avant par le syndicat, dont le reclassement du personnel, la régularisation des contrats extras et CDD en CDI, ou encore les indemnités de licenciement économique.



Après le Conrad, c'est au tour du Méridien Bora Bora d'être menacé par un préavis de grève déposé ce mardi par O Oe To Oe Rima.



Treize points de revendication sont mis en exergue, dont, le reclassement et l'avancement du personnel ; l'indemnité de départ volontaire, préretraite et retraite à hauteur de 100 % du salaire de base par année de service ; la régularisation des contrats Extras et CDD en CDI ou encore les indemnités de licenciement économique.



Si aucun accord n'est trouvé entre la direction et le syndicat, la grève sera effective lundi prochain à 0 heure, pour une durée illimitée.



En revanche, du côté du Conrad, les négociations ont démarré lundi après-midi. " Nous avons avancé sur quelques points et nous attendons le projet de protocole ", souligne Tunia Terevaura, 1er secrétaire général adjoint.