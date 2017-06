Préavis de grève au Conrad à Bora Bora

Le syndicat O Oe To Oe Rima a déposé ce mardi un préavis de grève au Conrad, ancien Hilton de Bora Bora.Un hôtel qui a été entièrement rénové durant deux ans et qui a été inauguré fin avril. Dans ce préavis, le syndicat met en exergue 15 points de revendication, dont le reclassement/revalorisation de l'ensemble des salariés, l'augmentation de salaire à hauteur de 10 % du salaire de base ou encore les indemnités de départ à la retraite à hauteur de 100 % par année de service…Si aucun accord n'est trouvé entre la direction et les délégués syndicaux, la grève sera effective lundi 26 juin à 0 heures, pour une durée illimitée.De son côté, la direction assure que des négociations seront mises en place pour tenter de trouver une issue favorable au conflit.Pour rappel, depuis sa réouverture l'hôtel se hisse vers une catégorie supérieure , sous la marque commerciale Conrad, une enseigne de luxe du groupe Hilton.