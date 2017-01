Poursuite des intempéries dans le sud de la Thaïlande, 18 morts

Nakhon Si Thammarat , Thaïlande | AFP | samedi 07/01/2017 - Des pluies diluviennes continuaient samedi de s'abattre sur le sud de la Thaïlande, en pleine saison touristique, avec un bilan s'élevant à 18 morts et des milliers de villages en partie submergés par les eaux, selon les autorités nationales et locales.



Les inondations, qui à certains endroits atteignaient le niveau des toits, ont affecté près d'un million de personnes dans dix provinces depuis le début des intempéries il y a une semaine, a indiqué le ministère thaïlandais de l'Intérieur dans un communiqué.



Tandis qu'un précédent bilan faisait état de 12 morts, six nouveaux décès ont été recensés, et une personne est portée disparue, précise le communiqué.



Ces pluies diluviennes affectent notamment de hauts lieux touristiques comme les îles très fréquentées de Koh Samui et Koh Phangan. Des centaines de touristes ont vu leurs vols différés. Les liaisons ferroviaires et les transports par car ont également été suspendus.



Ces pluies diluviennes sont inhabituelles à cette période de l'année et dans cette région, plutôt marquée à partir de novembre par un temps sec et frais.



Elles ont transformé des routes en rivières, des terres agricoles ont été inondées et plus de 1.500 écoles de la région, endommagées.



Les météorologues prévoient encore au moins deux jours de pluie dans le sud de la Thaïlande et de nouvelles alertes aux inondations subites ont été émises.



"La situation est vraiment mauvaise aujourd'hui et demain. Il continue de pleuvoir intensément", a indiqué un responsable des services météo, Junjuda Pornsri.



L'armée a été mobilisée pour aider à évacuer les victimes des intempéries, fournir des abris et distribuer de l'aide d'urgence, a annoncé samedi le gouvernement.



Dans la province de Nakhon Si Thammarat, très affectée par les intempéries, deux hélicoptères de l'armée ont été déployés afin d'acheminer de la nourriture aux familles piégées chez elles, dans le district de Cha-uat.



"J'ai eu tellement peur. Je n'avais jamais vu autant d'eau et je ne peux pas nager", a raconté à l'AFP Bapha Suthiphanya, 60 ans, obligée d'évacuer sa maison lorsque l'eau lui est arrivée au niveau du menton.



Certains touristes semblaient néanmoins résolus à réussir leurs vacances: des photos de voyageurs, installés sur de grosses bouées et se laissant flotter dans les rues inondées, faisaient le tour des réseaux sociaux.



"Certains touristes en profitent pour s'amuser, ils prennent des photos et vont nager", constatait Nongyao Jirundorn, un responsable du tourisme sur l'île de Koh Samui.



La Malaisie voisine a aussi été touchée par ces inondations au début de la semaine, avec des milliers de personnes toujours herbergées dans des centres de secours.