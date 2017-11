Pour voter, il faut s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre

PAPEETE, le 8 novembre 2017 - Les élections approchent à grand pas. Pour voter, les citoyens doivent être inscrits sur les listes électorales. Ceux qui ne le sont pas doivent le faire avant le 31 décembre.



A l’approche des prochaines échéances électorales de 2018, le haut-commissariat rappelle que seules les personnes inscrites sur les listes électorales avant la fin de l’année 2017 pour y participer.



Trois modalités d’inscription sont offertes aux électeurs :



1) Se présenter à la mairie au plus tard le samedi 30 décembre muni d’une pièce d’identité en cours de validité ou ayant expiré depuis moins d’un an et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois faisant apparaître une adresse géographique (exemple : facture d’eau ou d’électricité).



2) S’inscrire par courrier dans les mêmes délais en adressant à la mairie le formulaire agréé disponible sur le site Service-public.fr. Ce formulaire doit être accompagné d’une copie recto-verso d’un titre d’identité et d’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois.



ATTENTION : les demandes d’inscription envoyées par courrier doivent impérativement parvenir à la mairie avant le dernier jour ouvrable de l’année, soit au plus tard le samedi 30 décembre (le cachet de la mairie faisant foi). Ainsi, une demande postée le 30 décembre et reçue par la mairie le 2 janvier 2018 ne sera pas recevable.



3) S’inscrire par Internet si la commune a adhéré au dispositif proposé sur le site Service-public.fr. Pour que la demande présentée soit valable, elle doit être faite au plus tard le dimanche 31 décembre à 23h59.



A l’heure actuelle, huit communes de Polynésie française proposent ce service en ligne : Arue, Hitiaa O Te Ra, Moorea-Maiao, Nuku Hiva, Papeete, Pirae, Taputapuatea et Teva I Uta.



Lors de son inscription sur les listes électorales, chaque électeur est invité à communiquer à la mairie les coordonnées de la boîte postale à laquelle les plis de propagande électorale pourront lui être adressés.



Enfin, les électeurs déjà inscrits sur les listes électorales qui n’auraient pas reçu leur propagande électorale par courrier lors des élections organisées en 2017 sont invités à prendre contact avec la mairie pour lui communiquer les coordonnées à jour de leurs boîtes postales.