Poti marara disparu : les neuf passagers retrouvés sains et saufs

PAPEETE, le 17 février 2017 - La poti marara porté disparu entre Maupiti et Bora Bora a été retrouvé par le JRCC, vendredi en fin d'après-midi, les neuf passagers à bords seraient sains et sauf.



Ils étaient à bord d'un poti marara de 24 pieds qui partait de Maupiti vers Bora Bora. Un transport qui a été réalisé malgré les mauvaises conditions météorologiques. Le bateau a quitté Maupiti à 8h30, vendredi matin, et plus de 8 heures plus tard, il n'avait donné aucun signe de vie. C'est vers 17h00 que le poti marara et les neuf passagers ont été retrouvés sains et saufs En colère, le maire de Maupiti ne comprend pas les raisons qui ont poussé les parents des 4 enfants à laisser partir leurs bambins avec le mauvais temps.



Le haut commissariat a indiqué que les neuf passagers ont été retrouvés sains et sauf ce vendredi en fin d'après midi.