Possible décès d'une personne intoxiquée à la salmonelle

PAPEETE, 30 novembre 2017 - Le ministère de la Santé confirme la mise en évidence de trois cas de salmonellose, depuis le 20 novembre. Une quatrième personne pourrait être décédée suite à son intoxication.



Dans un communiqué diffusé jeudi matin, le ministère de la Santé déclare " trois cas de salmonellose confirmés et un cas suspect, survenus à Taravao ". Ces infection ont été déclarés au Bureau de veille sanitaire entre le 20 et le 28 novembre derniers. Surtout, " une personne est décédée ", précise cette information, tout en indiquant que " la cause principale du décès reste incertaine ".



Il se trouve pourtant que la personne est décédée quelques heures après avoir consommé un plat à base d'œufs (Kai Fan). Son épouse a été victime d'une intoxication à la salmonellose suite à ce repas.



Le communiqué diffusé jeudi souligne que les trois cas confirmés et le cas suspect de salmonellose " n'ont pas participé à un repas commun. Parmi ces cas, trois ont acheté et consommé un plat identique dans une enseigne commune le même jour. Une inspection a été diligentée dans ce magasin par le Centre d'hygiène et de salubrité publique : aucun dysfonctionnement pouvant être à l'origine d'une intoxication alimentaire n'a été mis en évidence ". Deux types d'analyses sont en cours, indique le ministère de la Santé en précisant que celles-ci s'intéressent d'une part aux " restes d'un des plats consommés " et, par ailleurs, à des " prélèvements d'eau, réalisés du fait des récents épisodes pluvieux ". L'enquête sanitaire est actuellement en cours.



La salmonelle ou salmonella est un genre bactérien composé de bacilles Gram négatif responsables de salmonelloses. (Famille des entérobactériacées). Il existe plusieurs espèces et types de salmonelle. La maladie provoquée par cette bactérie s'appelle la salmonellose. Il existe plusieurs variétés de salmonelloses. Elles se déclarent le plus souvent par ingestion d'aliments comme : des fruits de mer crus ou insuffisamment cuits, du lait, des œufs crus, de la viande ou des volailles. La nourriture peut aussi être infectée lorsqu'elle est manipulée par des porteurs du germe. Les salmonelloses frappent des individus par cas isolés ou prennent la forme d'épidémies. Les symptômes de la maladie varient allant de la gastroentérite fébrile à l'infection généralisée.